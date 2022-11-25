Украина готова рассмотреть варианты возвращения аннексированного Крыма без боев, - Зеленский

Украинские власти готовы возвращать Крым и остальные территории, оккупированные Россией, мирным путем, однако мирное решение, не предусматривающее деоккупацию полуострова, будет "пустой тратой времени".

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Об этом в интервью Financial Times заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы должны вернуть все земли. Потому что я считаю, что поле боя – это путь, когда нет дипломатии. Если вы не можете полностью вернуть свою землю, то война просто заморожена. Это вопрос времени, прежде чем она возобновится", – сказал президент .

Он подчеркнул, что понимает, что вопрос вероятной эскалации из-за возвращения Украиной оккупированного полуострова может беспокоить мировое сообщество.

"Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за. Если решение не предусматривает деоккупации и Крым будет в составе Российской Федерации, то никто не должен тратить на это в свое время. Это пустая трата времени", - подчеркнул Зеленский.

При этом Financial Times пишет, что некоторые западные страны обеспокоены тем, что любая попытка Украины деоккупировать Крым может привести к опасной эскалации со стороны России. На Западе опасаются, что это может привести даже к применению Москвой ядерного оружия.

На это Зеленский отметил, что судьба Крыма поднимается на международную повестку дня. Он также напомнил, что российские удары по украинским объектам гражданской инфраструктуры говорят о том, что в Кремле не намерены вести переговоры о завершении войны.

Президент также призвал западных партнеров Украины предоставить больше средств противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры, а также дизельное топливо для аварийных генераторов и дополнительно газ для компенсации нехватки электроэнергии.

Напомним, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов спрогнозировал, что украинские силы могут вернуть временно оккупированный Крым до конца декабря, а к концу весны 2023 года война с Россией может завершиться.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак скептически относится к прогнозам об окончании войны в Украине весной. Он считает, что это звучит как мечта.