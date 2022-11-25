Україна готова розглянути варіанти повернення анексованого Криму без боїв, - Зеленський

Українська влада готова повертати Крим та решту територій, окупованих Росією, мирним шляхом, однак мирне рішення, що не передбачає деокупацію півострова, буде "марною тратою часу".

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Про це в інтерв’ю Financial Times заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми маємо повернути всі землі. Тому що я вважаю, що поле бою – це шлях, коли немає дипломатії. Якщо ви не можете повністю повернути свою землю, то війна просто заморожена. Це питання часу, перш ніж вона поновиться", – сказав президент.

Він підкреслив, що розуміє, що питання ймовірної ескалації через повернення Україною окупованого півострова може турбувати світову спільноту.

"Я розумію, що всі спантеличені ситуацією і тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам спосіб деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду лише за. Якщо рішення не передбачає деокупації та Крим буде у складі Російської Федерації, то ніхто не повинен витрачати на це свого часу. Це марна трата часу", - наголосив Зеленський.

При цьому, Financial Times пишеє, що деякі західні країни занепокоєні тим, що будь-яка спроба України деокупувати Крим може призвести до небезпечної ескалації з боку Росії. На Заході побоюються, що це, можливо, призведе навіть до застосування Москвою ядерної зброї.

На це Зеленський зауважив, що доля Криму піднімається на міжнародний порядок денний. Він також нагадав, що російські удари по українських об'єктах цивільної інфраструктури свідчать про те, що в Кремлі не мають наміру вести переговори про завершення війни.

Президент також закликав західних партнерів України надати більше засобів протиповітряної оборони для захисту критично важливої інфраструктури, а також дизельне паливо для аварійних генераторів та додатково газ, щоб компенсувати нестачу електроенергії.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов спрогнозував, що українські сили можуть повернути тимчасово окупований Крим до кінця грудня, а до кінця весни 2023 року війна з Росією може завершитися.

Натомість керівник Офісу президента Андрій Єрмак скептично ставиться до прогнозів про закінчення війни в Україні навесні. Він вважає, що це звучить як мрія.