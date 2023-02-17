Окупаційний муфтій мусульман Криму отримав підозру за двому статтями

Головне управління поліції в АР Крим і Севастополі за процесуального керівництва прокуратури автономії повідомило про підозру голові підконтрольного російським окупантам Духовного управління мусульман Криму та Севастополя Еміралі Аблаєву. Як вказують у прокуратурі, у вересні 2022 року муфтій почав активно закликати кримськотатарське населення підтримувати дії ворога.

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"Виступаючи у ряді пропагандистських ЗМІ, він виправдовував окупацію півострова, позитивно висловлювався щодо збройної агресії РФ та загалом транслював "ідеї руського міра", - йдеться у повідомленні.

При цьому підозрюваний засуджував українську владу та представників кримськотатарського народу, які виступають проти окупації українського півострова. Зазначається, що за свої дії Аблаєв був нагороджений медаллю "За доблестный труд" та орденом "За верность долгу" від так званої "Республіки Крим".

Дії окупаційного кримського муфтія кваліфіковано за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування чи заперечення збройної агресії РФ, глорифікація її учасників) та частиною 6 статті 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором).

Нагадаємо також, що нещодавно кримська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно окупаційного "міністра охорони здоров’я Республіки Крим" Костянтина Скорупського.

У січні ж було передано до суду справу "депутата Державної Ради Республіки Крим" Юрія Гемпеля, якого обвинувачують в закликах до повалення конституційного ладу, колабораціонізмі та виправданні російської агресії.