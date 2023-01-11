"Депутата" окупаційного "парламенту Криму" судитимуть за ведення агіткампанії на підтримку вторгнення РФ

Прокуратура АР Крим та Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт стосовно "депутата" діючої під російською юрисдикцією "Державної Ради Республіки Крим" Юрія Гемпеля, який після повномасштабного вторгнення РФ розпочав пропагандистську кампанію проти України. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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"Цей так званий депутат неодноразово виступав у ЗМІ та закликав кримчан підтримувати збройну агресію РФ. Злочини ворога обвинувачений виставляв як "порятунок", "наведення порядку" та "відновлення мозку братам", - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі вказують, що на різних пропагандистських каналах чиновник переконував у легітимності окупації частини території України та закликав до насильницького повалення української влади. В усіх своїх виступах обвинувачений намагався створити позитивний образ окупантів та возвеличував ідеї "руського міра".

"Загалом, будувати свою кар’єру в кримських "органах влади" обвинувачений розпочав відразу після окупації Криму у 2014 році. Зокрема, він був регіональним депутатом до "Державної Ради РК" від "Єдиної Росії", працював у "комітеті Державної Ради РК з народної дипломатії та міжнаціональних відносин", де з 2018 року по теперішній час обіймає посаду голови", - нагадують у відомстві.

Дії Гемпеля кваліфіковано як публічні заклики до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (частина 3 статті 109 Кримінального кодексу), виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (частина 3 статті 436-2 КК).

Крім того, йому інкриміновано колабораційну діяльність, а саме здійснення політичних заходів та інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором (частина 6 статті 111-1 КК). У випадку потрапляння до рук українського правосуддя чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років тюрми.

Нагадаємо також, що наприкінці грудня заочно засудили до 9 та 10 років позбавлення волі за незаконне ув’язнення та катування активіста Євромайдану Олександра Костенка двох колишніх працівників управління Служби безпеки України в Криму.

Раніше у грудні заочно отримала 12 років позбавлення волі суддя Київського районного суду Сімферополя, яка перейшла на службу до окупантів та, зокрема, брала участь у кримінальному переслідуванні одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.