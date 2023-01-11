"Депутата" оккупационного "парламента Крыма" будут судить за агиткампанию в поддержку вторжения РФ

Прокуратура АР Крым и Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении "депутата" действующего под российской юрисдикцией "Государственного Совета Республики Крым" Юрия Гемпеля, после полномасштабного вторжения РФ начавшего пропагандистскую кампанию против Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Этот так называемый депутат неоднократно выступал в СМИ и призвал крымчан поддерживать вооруженную агрессию РФ. Преступления врага обвиняемый выставлял как "спасение", "наведение порядка" и "восстановление мозга братьям", - говорится в сообщении.

В прокуратуре указывают, что на разных пропагандистских каналах чиновник убеждал в легитимности оккупации части территории Украины и призвал к насильственному свержению украинской власти. Во всех своих выступлениях обвиняемый пытался создать положительный образ оккупантов и возвеличивал идеи "русского мира".

"В целом же строить свою карьеру в крымских "органах власти" обвиняемый начал сразу после оккупации Крыма в 2014 году. В частности, он был региональным депутатом и до "Госсовета РК" от "Единой России", работал в "комитете Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональных отношений", где с 2018 года по настоящее время занимает должность главы", - напоминают в ведомстве.

Действия Гемпеля квалифицированы как публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти (часть 3 статьи 109 Уголовного кодекса), оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (часть 3 статьи 436-2 УК).

Кроме того, ему инкриминирована коллаборационная деятельность, а именно осуществление политических мероприятий и информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором (часть 6 статьи 111-1 УК). В случае попадания в руки украинского правосудия мужчине грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Напомним также, что в конце декабря заочно приговорили к 9 и 10 годам лишения свободы за незаконное заключение и пытки активиста Евромайдана Александра Костенко двух бывших работников управления Службы безопасности Украины в Крыму.

Ранее в декабре заочно получила 12 лет лишения свободы судья Киевского районного суда Симферополя, которая перешла на службу к оккупантам и, в частности, участвовала в уголовном преследовании одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.