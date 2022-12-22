В Украине заочно будут судить за госизмену пятерых экс-офицеров научно-испытательного центра ВСУ в Крыму

Государственное бюро расследований завершило специальное досудебное расследование в отношении пяти офицеров Государственного научно-испытательного центра Вооруженных сил Украины, перешедших в 2014 году в ходе оккупации АР Крым на сторону врага. Как говорится в сообщении ГБР, обвинительный акт уже направлен в суд.

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По данным следствия, после захвата полуострова российскими войсками офицеры предали присягу, данную на верность украинскому народу, отказались передислоцироваться на контролируемую территорию Украины и добровольно согласились служить в Вооруженных силах России.

Речь идет о заместителе начальника тыла, начальнике отделения артиллерии, старшем инженере-испытателе, начальниках инженерно-авиационной службы и службы безопасности полетов научно-испытательного центра.

Известно, что ныне они служат в аналогичной структуре под российской юрисдикцией - 929-м Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны РФ имени Чкалова.

Бывших украинских военных обвиняют в государственной измене и дезертирстве (часть 1 статьи 111 и часть 1 статьи 408 Уголовного кодекса). В Украине им грозит, таким образом, до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним также, что ранее в декабре заочно получила 12 лет лишения свободы судья Киевского районного суда Симферополя, перешедшая на службу к оккупантам и, в частности, участвовавшая в уголовном преследовании одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, ныне являющегося депутатом Верховной Рады.

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