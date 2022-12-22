В Україні заочно судитимуть за держзраду п’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ в Криму

Державне бюро розслідувань завершило спеціальне досудове розслідування стосовно п’яти офіцерів Державного науково-випробувального центру Збройних сил України, які у 2014 році під час окупації АР Крим перейшли на бік ворога. Як ідеться у повідомленні ДБР, обвинувальний акт вже направлено до суду.

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За даними слідства, після захоплення півострова російськими військами офіцери зрадили присязі на вірність українському народу, відмовились передислокуватись до контрольованої території України та добровільно погодились служити в Збройних силах Росії.

Йдеться про заступника начальника тилу, начальника відділення артилерії, старшого інженера-випробувача, начальників інженерно-авіаційної служби та служби безпеки польотів науково-випробувального центру.

Відомо що наразі вони служать у аналогічній структурі під російською юрисдикцією - 929-му Державному льотно-випробувальному центрі Міністерства оборони РФ імені Чкалова.

Колишніх українських військових обвинувачують у державній зраді та дезертирстві (частина 1 статті 111 та частина 1 статті 408 Кримінального кодексу). В Україні їм загрожує, таким чином,до п’ятнадцяти років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо також, що раніше у грудні заочно отримала 12 років позбавлення волі суддя Київського районного суду Сімферополя, яка перейшла на службу до окупантів та, зокрема, брала участь у кримінальному переслідуванні одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, який нині є депутатом Верховної Ради.

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