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В Україні заочно судитимуть "міністра охорони здоров’я Республіки Крим"
Прокуратура АР Крим та Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт стосовно окупаційного "міністра охорони здоров’я Республіки Крим" Костянтина Скорупського. Про це йдеться у повідомленні прокуратури.
Зазначається, що обвинувачуваний організував забезпечення необхідним медичним обладнанням, лікарськими засобами та спеціальним автотранспортом російські військові формування, які беруть участь у війні проти України.
"Очільник окупаційного відомства всіляко підтримує збройну агресію РФ проти України та підлаштовує роботу системи охорони здоров’я до потреб російських військових", - вказують у відомстві.
Там нагадують, що після окупації півострова російськими ЗС обвинувачуваний займав різні посади у незаконно створених окупаційних органах влади, зокрема, головного лікаря Судакської міської лікарні, пізніше –"першого заступника міністра охорони здоров’я РК", а в липні 2022 року добровільно обійняв посаду "міністра".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Дії чоловіка кваліфіковані за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади у незаконних органах влади на окупованій території). Розслідування справи вело Головне управління Служби безпеки України в Криму.
Нагадаємо також, що у січні було передано до суду справу "депутата" діючої під російською юрисдикцією "Державної Ради Республіки Крим" Юрія Гемпеля, якого обвинувачують в закликах до повалення конституційного ладу, колабораціонізмі та виправданні російської агресії.
У грудні ж заочно отримала 12 років позбавлення волі суддя Київського районного суду Сімферополя, яка перейшла на службу до окупантів та, зокрема, брала участь у кримінальному переслідуванні одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.