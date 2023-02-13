В Украине будут заочно судить "министра здравоохранения Республики Крым"

Прокуратура АР Крым и Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении оккупационного "министра здравоохранения Республики Крым" Константина Скорупского. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

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Отмечается, что обвиняемый организовал обеспечение необходимым медицинским оборудованием, лекарственными средствами и специальным автотранспортом российские военные формирования, участвующие в войне против Украины.

"Руководитель оккупационного ведомства всячески поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины и подстраивает работу системы здравоохранения под нужды российских военных", - указывают в ведомстве.

Там напоминают, что после оккупации полуострова российскими ВС обвиняемый занимал разные должности в незаконно созданных оккупационных органах власти, в частности, главного врача Судакской городской больницы, позже – "первого заместителя министра здравоохранения РК", а в июле 2022 года добровольно занял должность "министра" .

Действия мужчины квалифицированы по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности в незаконных органах власти на оккупированной территории). Расследование дела вело Главное управление Службы безопасности Украины в Крыму.

Напомним также, что в январе было передано в суд дело "депутата" действующего под российской юрисдикцией "Государственного совета Республики Крым" Юрия Гемпеля, обвиняемого в призывах к свержению конституционного строя, коллаборационизме и оправдании российской агрессии.

В декабре же заочно получила 12 лет лишения свободы судья Киевского районного суда Симферополя, которая перешла на службу к оккупантам и, в частности, участвовала в уголовном преследовании одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.