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Оккупационный муфтий мусульман Крыма получил подозрение по двум статьям

Оккупационный муфтий мусульман Крыма получил подозрение по двум статьям
Глава оккупационной администрации Крыму Сергей Аксенов и Эмирали Аблаев. Фото: Facebook-страница первого

Главное управление полиции в АР Крым и Севастополе при процессуальном руководстве прокуратуры автономии сообщило о подозрении главе подконтрольного российским оккупантам Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эмирали Аблаеву. Как отмечают в прокуратуре, в сентябре 2022 года муфтий начал активно призывать крымскотатарское население поддерживать действия врага.

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"Выступая в ряде пропагандистских СМИ, он оправдывал оккупацию полуострова, положительно высказывался по поводу вооруженной агрессии РФ и в целом транслировал "идеи русского мира", - говорится в сообщении.

При этом подозреваемый осуждал украинские власти и представителей крымскотатарского народа, выступающих против оккупации украинского полуострова. Отмечается, что за свои действия Аблаев был награжден медалью "За доблестный труд" и орденом "За верность долгу" от так называемой "Республики Крым".

Действия оккупационного крымского муфтия квалифицированы по части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса (оправдание или отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников) и частью 6 статьи 111-1 (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором).

Напомним также, что недавно крымская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении оккупационного "министра здравоохранения Республики Крым" Константина Скорупского.

В январе же было передано в суд дело "депутата Государственного совета Республики Крым" Юрия Гемпеля, обвиняемого в призывах к свержению конституционного строя, коллаборационизме и оправдании российской агрессии.

Автор:
Тимофей Беспятов