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В МИД отреагировали на приговор в РФ к 13 годам пяти крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир"
Министерство иностранных дел Украины осудило приговоры к 13 годам лишения свободы, вынесенные Южным окружным военным судом в российском Ростове-на-Дону гражданам Украины Сервету Газиеву, Джемилю Гафарову, Алиму Каримову, Сейрану Муртазе и Эрфану Османову.
Как отмечают в ведомстве, этих крымских татар задержали по политически мотивированным обвинениям российские силовики в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму в марте 2019 года. Это последняя пятерка из числа 25 задержанных в рамках дела организации "Хизб ут-Тахрир", которая Россией, в отличие от Украины, считается террористической.
"В ходе длительного рассмотрения "судебного дела" российская сторона проявляла негуманное отношение к политическим заключенным и отказывала им в должной медицинской помощи. В частности, Джемилю Гафарову, который является лицом с инвалидностью II группы, и 61-летнему Сервету Газиеву", - указывают в МИДе.
Также там подчеркивают, что неоднократно нарушались процессуальные права подсудимых, поскольку им запрещали выступать на крымскотатарском языке во время судебных дебатов и отказали в праве на последнее слово.Подписывайтесь на наш YouTube канал
МИД призвал международное сообщество и партнеров Украины, в частности, в рамках Крымской платформы, продолжать политико-дипломатическое давление на РФ до полного и безусловного освобождения всех незаконно заключенных украинских граждан, а также ввести санкционные ограничения в отношении должностных лиц, ответственных за политически мотивированные репрессии против граждан Украины.
Напомним при этом, что в декабре по приговору украинского суда заочно получила 12 лет лишения свободы судья Киевского районного суда Симферополя, которая перешла на службу к оккупантам и, в частности, участвовала в уголовном преследовании одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.