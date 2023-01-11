У МЗС відреагували на засудження в РФ до 13 років п'ятьох кримських татар у справі "Хізб ут-Тахрір"

Міністерство закордонних справ України засуджує вироки до 13 років позбавлення волі, винесені Південним окружним військовим судом у російському Ростові-на-Дону громадянам України Сервету Газієву, Джемілю Гафарову, Аліму Карімову, Сейрану Муртазі та Ерфану Османову.

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Як зазначають у відомстві, цих кримських татар затримали за політично вмотивованими звинуваченнями російські силовики під час масових обшуків в окупованому Криму в березні 2019 року. Це остання п'ятірка з числа 25 затриманих у рамках справи щодо організації "Хізб ут-Тахрір", яка Росією, на відміну від України, вважається терористичною.

"Під час тривалого розгляду "судової справи" російська сторона проявляла негуманне ставлення до політичних в’язнів та відмовляла їм у належній медичній допомозі. Зокрема, Джемілю Гафарову, який є особою з інвалідністю II групи, та 61-річному Сервету Газієву", - вказують у МЗС.

Також там підкреслюють, що неодноразово порушувалися процесуальні права підсудних, оскільки їм забороняли виступати кримськотатарською мовою під час судових дебатів та відмовили у праві на останнє слово.

МЗС закликало міжнародну спільноту та партнерів України, зокрема, у рамках Кримської платформи, продовжувати політико-дипломатичний тиск на РФ до повного і безумовного звільнення усіх незаконно ув’язнених українських громадян, а також запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, відповідальних за вчинення політично вмотивованих репресій проти громадян України.

Нагадаємо при цьому, що в грудні за вироком українського суду заочно отримала 12 років позбавлення волі суддя Київського районного суду Сімферополя, яка перейшла на службу до окупантів та, зокрема, брала участь у кримінальному переслідуванні одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.