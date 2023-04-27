Окопы, траншеи, "зубы дракона": какие районы РФ укрепила больше всего

Армия страны-агрессора РФ в ожидании контрнаступления ВСУ активно роет окопы и устанавливает укрепление на оккупированных территориях Украины. На сегодняшний день наиболее укрепленными районами являются Запорожская область и "ворота" в Крым.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что противотанковые рвы вблизи оккупированного города Пологи на юго-востоке Украины простираются на 30 км (19 миль). Позади оккупанты установили ряды бетонных баррикад типа "зубы дракона" и вырыли оборонительные траншеи, где будут располагаться российские войска.

Оборонные сооружения, видимые на спутниковых снимках, сделанных Capella Space, являются частью огромной сети российских укреплений, простирающихся от западной России через восточную Украину в Крым, построенные в готовности к большой украинской атаке.

Reuters просмотрел спутниковое изображение тысяч оборонных позиций вдоль линий фронта, которые показывают, что наиболее защищены оккупированные территории Запорожской области и ворота на Крымский полуостров.

Шесть военных экспертов заявили, что оборонные сооружения, в большинстве своем построенные после быстрого продвижения Украины осенью, на этот раз могут осложнить контрнаступление ВСУ, и что прогресс будет зависеть от способности украинских военных эффективно проводить сложные комбинированные операции.

Украинское контрнаступление может изменить динамику войны, которая замедлилась до кровопролитного сражения на истощение, и военные эксперты говорят, что длина фронта может растянуть оборону России.

Если Киев сможет вернуть контроль над югом, он сможет восстановить беспрепятственный доступ к своим черноморским экспортным путям, когда Россия сигнализирует, что может закрыть зерновой коридор.

РФ выкапывает большие многослойные укрепления, чтобы гарантировать, что ее войска смогут держать оборону, чем когда их выгнали с северо-востока Украины и Херсона.

Фотографии, проанализированные Reuters, показывают, что большую часть укреплений россияне начали строить после ноября, когда ее силы отступили от Херсона на юге, и обе стороны стремились укрепить позиции в течение зимних месяцев.

Военные эксперты говорят, что РФ укрепляет районы, где ожидает нападения, или видит стратегическое значение в удержании территории.

Все военные эксперты ожидали, что основное направление контрнаступления будет сосредоточено на юге, которое является стратегически важным для Украины. Кроме нарушения сухопутного коридора из России в оккупированный Крым, это позволит уничтожать военные объекты на полуострове.

На юге также расположена Запорожская атомная электростанция, крупнейшая в Европе, занятая с марта прошлого года и не работающая с сентября. Ранее она обеспечивала пятую часть потребностей Украины в электроэнергии.

"Я проследил рвы и траншеи, идущие от восточного берега Днепра к югу от Васильевки до Федоровки", - сказал Джон Форд, научный сотрудник Института международных исследований Миддлбери.

По его оценкам, только оборонный участок простирался на 120 км.

Помимо рвов, баррикад и зигзагообразных окопов, оборонные рубежи России также будут включать минные поля, колючую проволоку и замаскированные позиции вооружения.

А в случае с Пологами Россия построила две четкие оборонительные линии, одну на север и одну на юг.

Спутниковые снимки показывают, что некоторые города, такие как Токмак и Бельмак, окружены укреплениями. Траншеи вырыты вдоль дорог, за пределами других населенных пунктов и в аэропортах городов Мелитополь и Бердянск.

Напомним, во временно оккупированном Крыму российские захватчики минуют территорию и активно роют окопы. Поэтому фактически остановился строительный бизнес, поскольку вся техника задействована в подготовке фортификационных сооружений на западе и севере полуострова и вдоль Северокрымского канала.