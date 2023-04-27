- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Разведка Британии объяснила, почему оккупанты установили позиции на крышах реакторов ЗАЭС
Россия интегрировала корпуса нескольких реакторов Запорожской атомной электростанции в планирование тактической обороны, вероятно, опасаясь контрнаступления ВСУ.
Об этом сообщает разведка Британии.
Как отмечается, российские оккупанты до марта 2023 года установили боевые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести корпусов реакторов ЗАЭС.
"Россия контролирует ЗАЭС с марта 2022 года. Однако это первый признак того, что корпуса реакторов интегрированы в планирование тактической обороны. Россия, по всей вероятности, построила эти позиции, потому что ее все больше беспокоят перспективы большого наступления Украины", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В разведке подчеркнули, что этот шаг увеличивает вероятность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если вокруг станции будут боевые действия.
"Однако прямое катастрофическое повреждение реакторов маловероятно при вероятных сценариях с использованием пехотного оружия, поскольку конструкции очень сильно укреплены", - добавили аналитики.
Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты предполагают, что им придется бежать с захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. Для этого они готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома".