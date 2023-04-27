Розвідка Британії пояснила, чому окупанти встановили позиції на дахах реакторів ЗАЕС

Росія інтегрувала корпуси кількох реакторів Запорізької атомної електростанції в планування тактичної оборони, ймовірно, побоюючись контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, російські окупанти до березня 2023 року встановили бойові позиції з мішків із піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів ЗАЕС.

"Росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони. Росія, ймовірно, побудувала ці позиції, тому що її дедалі більше турбують перспективи великого наступу України", - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що цей крок збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо станції будуть бойові дії.

"Однак пряме катастрофічне пошкодження реакторів малоймовірне за найімовірніших сценаріїв із використанням піхотної зброї, оскільки конструкції дуже сильно укріплені", - додали аналітики.

Zaporizhzhya Nuclear Power Plant: Russian defensive positions constructed from sandbags on reactor buildings pic.twitter.com/bBdjzdKq2s — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2023

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що російські окупанти припускають, що їм доведеться тікати з захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі. Для цього вони готують попередній план евакуації працівників “Росатома”.