У Міноборони розповіли про ситуацію у Бахмуті: у місті не втрачено жодної позиції

Російські окупанти вигадують сюжети про командування Збройних сил України та розганяють фейки про Бахмут. Насправді ж українські захисники просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Протягом тижня в російських телеграм-каналах та ЗМІ провідною темою залишався Бахмут і події, пов’язані з ним. Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне", - зазначила вона.

Маляр наголосила, що ворог, висвітлюючи інформацію про бої у Бахмуті, хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про військове командування ЗСУ.

Крім того, окупанти розповідають неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим намагаються виправдати реальну ситуацію.

"А реальна ситуація протягом тижня така, що попри наявність зброї: ворогу не вдалось реалізувати свої плани; ворог поніс великі втрати живої сили; наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км; жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 10 травня повідомив, що завдяки продуманій обороні українських військових на Бахмутському напрямку російські окупанти не змогли втримати натиск ЗСУ та відступили на дистанцію до двох кілометрів на окремих ділянках фронту.