В Минобороны рассказали о ситуации в Бахмуте: в городе не потеряно ни одной позиции

Российские оккупанты придумывают сюжеты о командовании Вооруженных сил Украины и разгоняют фейки о Бахмуте. На самом же деле украинские защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"В течение недели в российских телеграмм-каналах и СМИ ведущей темой оставался Бахмут и события, связанные с ним. Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет важное значение. Почти сакральное", - отметила она.

Маляр подчеркнула, что враг, освещая информацию о боях в Бахмуте, хвалит себя, рассказывает о якобы успехе и придумывает сюжеты о военном командовании ВСУ.

Кроме того, оккупанты рассказывают ложную информацию о нехватке оружия, чем пытаются оправдать реальную ситуацию.

"А реальная ситуация в течение недели такова, что, несмотря на наличие оружия: врагу не удалось реализовать свои планы; враг понес большие потери живой силы; наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км; ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли", - добавила заместитель министра.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 10 мая сообщил, что благодаря продуманной обороне украинских военных на Бахмутском направлении российские оккупанты не смогли удержать давление ВСУ и отступили на дистанцию до двух километров на отдельных участках фронта.