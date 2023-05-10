Бои за Бахмут. Оккупанты отступили на два километра на отдельных участках фронта, – Сырский

Благодаря продуманной обороне украинских военных на Бахмутском направлении российские оккупанты не смогли удержать давление ВСУ и отступили на дистанцию до двух километров на отдельных участках фронта. Об этом 10 мая сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что грамотное проведение оборонной операции истощило подготовленные силы ЧВК «Вагнер» и заставило заменить их на определенных направлениях хуже подготовленными подразделениями регулярных войск РФ, которые потерпели поражение и отошли.

“Несмотря на значительную концентрацию войск и громкие заявления российских военных преступников о намерениях взять Бахмут до 9 мая, враг так и не смог захватить украинский город. Наши силы обороны надежно удерживают фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Битва за Бахмут продолжается”, – высказался Сырский.

Напомним, накануне 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ подтвердила сообщение основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который заявил о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и 500 ликвидированных россиянах на трех квадратных километрах там.

Ранее Пригожин говорил, что "вагнеровцы" выйдут из Бахмута 10 мая из-за отсутствия боеприпасов. Как считают аналитики американского Института изучения войны (ISW), невыполнение этой угрозы свидетельствует о том, что глава "вагнеровцев" осознает зависимость от Минобороны России.