"Ищут виновного": в разведке прокомментировали конфликт между Пригожиным и военным руководством РФ

Публичные конфликты между владельцем так называемой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным с министром обороны государства-агрессора Сергеем Шойгу и главой Генштаба армии РФ Валерием Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение России.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, одиозные предводители российских оккупационных сил сейчас находятся в стрессе и панике, которые вызваны неопределенностью их будущего после устранения российского диктатора Владимира Путина и окончательного поражения России в войне.

"Никто из этой троицы не желает брать на себя ответственность, именно поэтому они приступили к поиску крайних. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, кто же будет виноват", — подытожил Андрей Юсов.

Заметим, сегодня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз напомнил о конфликте с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он пригласил главу Минобороны РФ в Бахмут Донецкой области, за который ведутся тяжелые бои.

Пригожин публично заявил о том, что ВСУ прорвали фланги, за которые отвечали регулярные войска армии РФ.

Напомним, как ранее сообщали аналитики Института изучения войны, Министерство обороны страны-агрессора РФ, похоже, отказалось от наступления на Бахмут, сместив акцент на подготовку к ожидаемому контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров хотят представить регулярные российские войска как неэффективные и создают условия для того, чтобы обвинить Минобороны в российских неудачах в районе Бахмута.