В Минобороны назвали соотношение потерь украинской армии в ходе наступления к потерям оккупантов

В Министерстве обороны заявляют, что украинская армия при наступлении в Донецкой и Запорожской областях несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами. Об этом написала в своем Telegram-канале заместитель министра Анна Маляр.

"В течение недели зафиксирована информационная активность врага по теме наших потерь во время наступления. Цель - деморализация и создание паники", - отметила представительница ведомства.

При этом она напомнила, что во время войны ни одна из сторон не оглашает точные данные о своих потерях, поскольку этим может воспользоваться противоположная сторона для прогнозирования дальнейших действий противника на поле боя, но "в целом на протяжении всей войны у нас в разы меньше потерь".

"Если говорить о соотношении погибших по двум оперативно стратегическим группировкам войск, которые сейчас наступают, то за прошедшую неделю цифры таковы: по "Хортице" (Бахмутское направление) – у врага погибших в 8,73 раза больше, по "Таврии" (Запорожский и Бердянского направления) – погибших у врага в 5,3 раза больше, чем у нас", - отметила Маляр.

Напомним, что ранее в среду замминистра сообщила, что за минувшие сутки Силы обороны получили "частичный успех" в ходе наступления, продвинувшись "в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага" на Бахмутском направлении на разных участках на расстояние 200-500 м, а на Запорожском – на 300-350 м.

"Враг несет потери как в живой силе, так и в технике и вооружении. К примеру, за вчерашние сутки враг потерял артиллерийскую батарею самоходных пушек; два комплекса РЭБ, сосредоточение автомобильной техники (до 10 единиц); радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы; ЗРК", – отметила она.

12 июня Маляр подтвердила освобождение в предыдущие дни семи сел на трех участках фронта - Лобкового, а также Левадного и Новодаровки Запорожской области и расположенных неподалеку Нескучного, Сторожевого, Благодатного и Макаровки Донецкой области.