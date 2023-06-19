В Минобороны Украины назвали основное направление наступления РФ: продолжаются горячие бои

Ситуация на востоке Украины сложная. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у Вооруженных сил.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, фиксируется высокая активность вражеских обстрелов и продолжаются горячие бои.

"Враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Сейчас для врага это основное направление наступления. Поэтому сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых", - отметила Маляр.

Она подчеркнула, что украинские военные мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться.

Напомним, украинские военные продолжают контрнаступательные действия на востоке и юге Украины. Защитники продвигаются по всем выбранным для наступления направлениям.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее сообщала, что Силы обороны Украины в ходе двух недель контрнаступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях взяли под контроль 8 населенных пунктов.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что украинские военные, возможно, приостанавливают контрнаступательные действия, чтобы пересмотреть тактику будущих операций. В то же время союзники Украины аккумулируют ресурсы для поддержки ВСУ. В частности, ЕС ускоряет поставки оружия в Украину в поддержку контрнаступления.