У Міноборони України назвали основний напрямок наступу РФ: тривають гарячі бої

Ситуація на сході України наразі складна. Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп’янському напрямках, намагаючись перехопити ініціативу у Збройних сил.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, фіксується висока активність ворожих обстрілів та тривають гарячі бої.

"Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових", - зазначила Маляр.

Вона наголосила, що українські військові мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись.

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступальні дії на сході та півдні України. Захисники просуваються на всіх обраних для наступу напрямках.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр раніше повідомляла, що Сили оборони України в ході двох тижнів контрнаступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках взяли під контроль 8 населених пунктів.

В Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що українські військові, можливо, призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути тактику майбутніх операцій. В цей же час союзники України акумулюють ресурси для підтримки ЗСУ. Зокрема, ЄС прискорює постачання зброї в Україну на підтримку контрнаступу.