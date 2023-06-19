"Все йде за планом". Данілов прокоментував контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ Збройних сил України йде за чітко продуманим планом, який знає невелика кількість осіб.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у коментарі 24 Каналу.

Він наголосив, що українські військові мужньо відвойовують територію України, однак від контрнаступу не варто очікувати швидких результатів.

"Майте на увазі: все йде за планом, який був затверджений і розроблений. Відхилень від плану немає. Що це за план - знає обмежене коло осіб", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, ЗСУ мають чітку тактику та стратегію, яка була розроблена. І в цій ситуації залишається чекати та вірити.

"Ми віримо в наші Збройні сили. Ми віримо в те, що наше військо є непереможним. І так обов'язково буде", - додав Данілов.

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступальні дії на сході та півдні України. Захисники просуваються на всіх обраних для наступу напрямках.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр раніше повідомляла, що Сили оборони України в ході двох тижнів контрнаступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках взяли під контроль 8 населених пунктів.

В Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що українські військові, можливо, призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути тактику майбутніх операцій. В цей же час союзники України акумулюють ресурси для підтримки ЗСУ. Зокрема, ЄС прискорює постачання зброї в Україну на підтримку контрнаступу.