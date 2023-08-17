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Столтенберг: Україна сама вирішить, коли настануть сприятливі умови для мирних переговорів
В НАТО притримуються позиції, що Київ має самостійно вирішувати, якими мають бути умови для будь-яких переговорів.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає агентство Reuters.
"Саме українці, і тільки українці, можуть вирішити, якими мають бути умови для переговорів, і хто може вирішити за столом переговорів, яке рішення є прийнятним", – сказав Столтенберг.
В питанні російсько-української війни роль НАТО полягає саме в підтримці України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
З такою заявою Столтенберг вийшов після зауважень керівника свого штабу в НАТО Стіана Єнссена, який висловив думку, що Україна "врешті може віддати територію Росії в рамках угоди про припинення війни". Згодом він сказав, що шкодує про свій коментар.
"Головне послання НАТО, полягає в тому, що політика НАТО незмінна — ми підтримуємо Україну", — сказав Столтенберг.
В Україні також декілька високопосадовців висловилися з приводу заяв Єнссена. В МЗС наголосив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.
А секретар РНБО Олексій Данілов назвав пропозицію керівника штабу НАТО Єнссена "дивним вкидом".
Джерело фото: ua.depositphotos.com