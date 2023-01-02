85% українців категорично проти територіальних поступок України для скорішого закінчення війни - опитування

85% українців вважають, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Водночас 8% опитаних вважають, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. Ще 6% респондентів дати відповіть не змогли. Зокрема, готові піти на територіальні поступки 10% мешканців півдня України, 9% - сходу, 8% - заходу, 7% - центру.

Натомість більш виразним фактором відповідей на це питання є мова респондентів: так, зазначений варіант обрало 7% україномовних українців, 8% двомовних та 14% російськомовних. При цьому не змогли відповісти відповідно 5% україномовних, 6% двомовних та 10% російськомовних.

Загалом з весни результати опитувань КМІС з цього приводу залишаються досить сталими і змінюються фактично в межах статистичної похибки, хоча певний ріст частки тих, хто проти територіальних поступок, за літо все ж відбувся: у травні таких було 82% респондентів, у липні 84%, а у вересні 87%.

Опитування було проведене з 4 по 27 грудня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2005 громадян, які на момент опитування проживали у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни ж додалося певне систематичне відхилення. Зокрема, КМІС вдалося опитати лише 3 респондентів (у травні - близько 2,5-4%), які проживають на окупованих з 24 лютого територіях. Водночас соціологи вважають, що неможливість зараз опитувати таких респондентів істотно не впливає на якість результатів опитування.

Джерело фото: ua.depositphotos.com