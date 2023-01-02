85% украинцев категорически против территориальных уступок Украины для скорейшего окончания войны - опрос

85% украинцев считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если вследствие этого война будет продолжаться дольше и будут угрозы сохранению независимости. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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В то же время 8% опрошенных считают, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий. Еще 6% респондентов ответить не смогли. В частности, готовы пойти на территориальные уступки 10% жителей юга Украины, 9% - востока, 8% - запада, 7% - центра.

Впрочем, более значимым фактором ответов на этот вопрос является язык респондентов: так, указанный вариант выбрало 7% украиноязычных украинцев, 8% двуязычных и 14% русскоязычных. При этом затруднились ответить соответственно 5% украиноязычных, 6% двуязычных и 10% русскоязычных.

В общей сложности с весны результаты опросов КМИС по этому поводу остаются достаточно постоянными и изменяются фактически в пределах статистической погрешности, хотя определенный рост доли тех, кто против территориальных уступок, за лето все же произошел: в мае таковых было 82% респондентов, в июле 84%, а в сентябре – 87%.

Опрос был проведен с 4 по 27 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2005 граждан, на момент опроса проживавших в границах, контролировавшихся властями Украины до 24 февраля.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны же добавилось определенное систематическое отклонение. В частности, КМИС удалось опросить только 3 респондентов (в мае – около 2,5-4%), проживающих на оккупированных с 24 февраля территориях. В то же время, социологи считают, что невозможность сейчас опрашивать таких респондентов существенно не влияет на качество результатов опроса.

Источник фото: ua.depositphotos.com