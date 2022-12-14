Восстановление Украиной статуса ядерной державы поддерживает уже большинство украинцев - опрос

53% украинцев поддерживают гипотетическое восстановление Украиной статуса ядерной державы, 43% не поддерживают, а еще 4% затрудняются ответить на этот вопрос. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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При этом, согласно результатам опроса от апреля 2012 года, тогда поддерживали данную идею лишь 27% респондентов, а 56% были против. После аннексии Россией Крыма и начала войны в Донбассе ситуация заметно изменилась и результаты в эти годы были сопоставимыми, но все равно абсолютного большинства сторонники ядерного статуса Украины не имели.

Больше же всего сторонников этой идеи – на западе Украины – 58%. В центре таких около 54%, на востоке (Харьковская область и Донбасс) – 51%, а вот в южных областях их до сих пор меньшинство (лишь 45%).

Также респондентам задавали вопрос о том, какие меры, по их мнению, будут удерживать Россию от будущих нападений на Украину. 61% назвали вступление Украины в НАТО (больше всего – на западе, а именно 69%), 50% – ядерное разоружение самой РФ, 34% – вступление Украины в Европейский союз, также 34% – гарантии от западных стран по предоставлению Украине вооружения.

В то же время лишь по 17% назвали ядерное вооружение Украины и "финансовую помощь Украине". Примечательно также, что всего 8% верят, что сдержать Россию могло бы подписание мирных соглашений (при этом на востоке Украины таких респондентов 17%).

Также примечательно, что среди тех, кто считает необходимым отвоевание лишь территорий контроля по состоянию на 24 февраля, в силу мирных соглашений с РФ верят 26%, а среди выступающих за войну до освобождения всех оккупированных территорий - лишь 6%.

Опрос был проведен 20-21 ноября во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса и территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Результаты взвешены по возрасту, полу и типу поселения, выборочная совокупность составляет 1000 респондентов. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Напомним, что на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может отказаться от своих обязательств по Будапештскому меморандуму, поскольку тот оказался недееспособным. Еще до этого, в 2021 году, тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник прямо заявлял, что Украина может поднять вопрос возвращения ей ядерного статуса, если она не вступит в НАТО.

Будапештский меморандум, подписанный в декабре 1994 года, предусматривал гарантию безопасности Украины со стороны США, Великобритании и России в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. Украина утратила ядерный статус со 2 июня 1996 года. Россия же, оккупировавшая и аннексировавшая Крымский полуостров в 2014 году, отказалась признавать свои обязательства по этому документу.

При этом со стороны России именно заявление Зеленского, которое якобы было воспринято как претензия на восстановление ядерного статуса Украины, называлось впоследствии в качестве одного из поводов для вторжения российских войск 24 февраля, в частности на него ссылался в обнародованной тогда речи по этому поводу президент РФ Владимир Путин. Более того, накануне, 21 февраля, российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Украина располагает возможностью создания ядерного оружия и средств его доставки гораздо большими, чем Иран и Северная Корея.

После же начала российского вторжения украинские власти к теме обязательств Украины по Будапештскому меморандуму публично уже не возвращались, однако, несмотря на это, как можно судить по результатам опроса, поддержка получения Украиной ядерного оружия среди украинцев все же выросла, хотя и только за счет уменьшения доли респондентов, не дающих конкретного ответа.