РФ использует для ударов по Украине ракеты из ядерного арсенала, - разведка Британии

Россия снимает ядерные боеголовки со стареющих крылатых ядерных ракет и стреляет холостыми болванками по Украине. Удары наносятся для отвлечения системы ПВО.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что на снимках из открытых источников видны обломки явно сбитой крылатой ракеты воздушного базирования AS-15 KENT (РКИ), разработанной в 1980-х годах исключительно как ядерная система доставки. Боеголовка, вероятно, была заменена балластом.

По данным британской разведки, хотя такая инертная система по-прежнему будет наносить определенный ущерб за счет кинетической энергии ракеты и любого неизрасходованного топлива, маловероятно, что она обеспечит надежное влияние на цели.

"Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут служить ложными целями и будут отвлекать украинскую систему ПВО. Какими бы ни были намерения России, эта импровизация отмечает уровень истощения российских запасов ракет большой дальности", - отмечают в разведке Британии.

Напомним, в одной из ракет, сбитой 17 ноября над Киевом, был имитатор ядерной боевой части. Это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет у оккупантов исчерпывается до критического показателя.