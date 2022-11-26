РФ використовує для ударів по Україні ракети з ядерного арсеналу, - розвідка Британії

Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що на знімках з відкритих джерел видно уламки явно збитої крилатої ракети повітряного базування AS-15 KENT (РКВ), розробленої у 1980-х роках виключно як ядерна система доставки. Боєголовка, ймовірно, була замінена баластом.

За даними британської розвідки, хоча така інертна система, як і раніше, завдаватиме певної шкоди за рахунок кінетичної енергії ракети і будь-якого невитраченого палива, малоймовірно, що вона забезпечить надійний вплив на цілі.

"Росія майже напевно сподівається, що такі ракети служитимуть хибними цілями і відволікатимуть українську систему ППО. Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація наголошує на рівні виснаження російських запасів ракет великої дальності", – зазначають у розвідці Британії.

Нагадаємо, в одній із ракет, яку 17 листопада збили над Києвом, був імітатор ядерної бойової частини. Це може свідчити, що запас крилатих ракет у окупантів вичерпується до критичного показника.