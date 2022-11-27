Ким Чен Ын хочет создать армию с наибольшим ядерным потенциалом в мире

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерениях создать сильнейшую армию в мире с самым большим ядерным потенциалом.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Отмечается, что после испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-17 Ким Чен Ын заявил, что будет противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия.

Также диктатор КНДР подчеркнул, что ядерные силы предназначены для защиты суверенитета государства и народа, а его конечной целью является "создание мощнейшей в мире стратегической силы, беспрецедентной в этом столетии".

Новую ракету он назвал "сильнейшим в мире стратегическим оружием" и добавил, что северокорейские ученые совершили "невероятный скачок вперед в развитии технологии установки ядерных боеголовок на баллистические ракеты".

"Ракета продемонстрировала миру, что КНДР является полноценным ядерным государством, способным противостоять ядерному превосходству американских империалистов, и полностью продемонстрировала могущество страны как самого мощного государства-владельца межконтинентальных баллистических ракет", – пишут государственные СМИ Северной Кореи.

Отметим, что Северная Корея приняла новую ядерную доктрину. Теперь КНДР официально провозглашается ядерным государством и дальше не будет вести переговоры об отказе от атомных вооружений.

Напомним, Украина разорвала отношения с КНДР после того, как в июле страна-изгой признала независимыми государствами две поддерживаемые Россией сепаратистские так называемые "народные республики" на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что США располагают информацией о том, что Северная Корея тайно поставляет России "значительное" количество артиллерийских снарядов.

При этом Северная Корея заявила, что никогда не имела вооруженных соглашений с Россией и не планирует их заключать.