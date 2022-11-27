Кім Чен Ин хоче створити армію з найбільшим ядерним потенціалом у світі

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про наміри створити найсильнішу армію в світі з найбільшим ядерним потенціалом.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Після випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-17 Кім Чен Ин заявив, що протистоятиме ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї.

Також диктатор КНДР наголосив, що ядерні сили призначені для захисту суверенітету держави і народу, а його кінцевою метою є "створення найпотужнішої в світі стратегічної сили, безпрецедентної в цьому столітті".

Нову ракету він назвав "найсильнішою у світі стратегічною зброєю" і додав, що північнокорейські вчені зробили "неймовірний стрибок вперед у розвитку технології встановлення ядерних боєголовок на балістичні ракети".

"Ракета продемонструвала світові, що КНДР є повноцінною ядерною державою, здатною протистояти ядерній перевазі американських імперіалістів, і повністю продемонструвала могутність країни як найпотужнішої держави-власника міжконтинентальних балістичних ракет", – пишуть державні ЗМІ Північної Кореї.

Зазначимо, Північна Корея ухвалила нову ядерну доктрину. Тепер КНДР офіційно проголошується ядерною державою і надалі не вестиме переговори про відмову від атомних озброєнь.

Нагадаємо, Україна розірвала відносини з КНДР після того, як у липні країна-ізгой визнала незалежними державами дві підтримувані Росією сепаратистські так звані "народні республіки" на сході України.

Раніше повідомлялося, що США мають інформацію про те, що Північна Корея таємно постачає Росії "значну" кількість артилерійських снарядів.

При цьому Північна Корея заявила, що ніколи не мала збройних угод з Росією і не планує їх укладати.