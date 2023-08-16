Членство в обмін на території: У НАТО назвали "помилкою" заяву Єнссена

У НАТО назвали "помилкою" заяву начальника штабу альянсу Стіан Єнссен про те, що Україна повинна відмовитися від своїх територій.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу НАТО.

Сам Єнссен сьогодні у коментарі виданню VG уточнив, що його заява, можливо, була вирвана з контексту, оскільки вона складала частину більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні.

"Я не повинен був так говорити. Це була помилка", – сказав він.

Відмова від території та отримання членства: що відомо про скандальну заяву

Вчора Єнссен, допустив, що Україна може отримати членство в альянсі, але для цього їй доведеться віддати окуповані території Росії, оскільки це може бути одним з етапів закінчення війни.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенковідреагував на таку заяву і наголосив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

За його словами участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав пропозицію керівника штабу НАТО Стіана Єнссена здати окуповані території в обмін на членство в НАТО "дивним вкидом".

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія також відреагував на слова Єнссена і зауважив, що розмови про відмову від наших територій в обмін на будь-що лише заохочують агресію Росії.

"Їм ця ідея подобається, бо вона узаконює загарбницькі війни й підриває міжнародне право. Вона веде до поразки демократії та тріумфу тоталітарних режимів", - написав він.

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