Членство в обмен на территории: В НАТО назвали "ошибкой" заявление Йенсена

В НАТО назвали "ошибкой" заявление начальника штаба альянса Стиан Енссен о том, что Украина должна отказаться от своих территорий.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Сам Енссен сегодня в комментарии изданию VG уточнил, что его заявление, возможно, было вырвано из контекста, поскольку оно составляло часть большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине.

"Я не должен был так говорить. Это была ошибка", – сказал он.

Отказ от территории и получение членства: что известно о скандальном заявлении

Вчера Енссен допустил, что Украина может получить членство в альянсе, но для этого ей придется отдать оккупированные территории России, поскольку это может быть одним из этапов окончания войны.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на такое заявление и подчеркнул, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

По его словам, участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал предложение руководителя штаба НАТО Стиана Енссена сдать оккупированные территории в обмен на членство в НАТО "странным вбросом".

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия также отреагировал на слова Енссена и отметил, что разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что-либо поощряют агрессию России.

"Им эта идея нравится, потому что она узаконивает захватнические войны и подрывает международное право. Она ведет к поражению демократии и триумфу тоталитарных режимов", - написал он.

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