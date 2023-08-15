Данилов раскритиковал заявление чиновника НАТО сдать территории Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал предложение руководителя штаба НАТО Стиана Енссена сдать оккупированные территории в обмен на членство в НАТО "странным вбросом".

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Сегодня еще один деятель сделал заявление относительно наших земель. Довольно странное, по-моему. (…) Один из деятелей заявил, что нам нужно рассматривать вопрос по продвижению наших территорий в обмен на членство в альянсе. Странный такой вброс. Абсолютно непонятно, для чего это сделано", – отметил Данилов.

Он добавил, что Украине нужно выгнать врага с нашей земли, и украинские военные будут заниматься этим 24 часа в сутки.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия также отреагировал на слова Енссена и отметил, что разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что-либо поощряют агрессию России.

"Им эта идея нравится, потому что она узаконивает захватнические войны и подрывает международное право. Она ведет к поражению демократии и триумфу тоталитарных режимов", - написал он.

Арахамия добавил, что отказ от территорий не будет означать окончание войны в Украине. Она гарантирует новые конфликты в разных точках земного шара.

Напомним, сегодня начальник штаба НАТО Стиан Енссен заявил, что Украина может обрести членство в альянсе, но для этого ей придется отдать оккупированные территории России, поскольку это может быть одним из этапов окончания войны.