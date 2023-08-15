Данілов розкритикував заяву чиновника НАТО здати території України

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав пропозицію керівника штабу НАТО Стіана Єнссена здати окуповані території в обмін на членство в НАТО "дивним вкидом".

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ще один діяч зробив заяву щодо наших земель. Доволі дивну, як на мене. (…) Один з діячів заявив, що нам потрібно розглядати питання по поступу наших територій в обмін на членство в альянсі. Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено", - зазначив Данілов.

Він додав, що Україні потрібно вигнати ворога з нашої землі і українські військові будуть займатися цим 24 години на добу.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія також відреагував на слова Єнссена і зауважив, що розмови про відмову від наших територій в обмін на будь-що лише заохочують агресію Росії.

"Їм ця ідея подобається, бо вона узаконює загарбницькі війни й підриває міжнародне право. Вона веде до поразки демократії та тріумфу тоталітарних режимів", - написав він.

Арахамія додав, що відмова від територій не означатиме закінчення війни в Україні. Вона гарантує нові конфлікти у різних точках земної кулі.

Нагадаємо, сьогодні начальник штабу НАТО Стіан Єнссен заявив, що Україна може отримати членство в альянсі, але для цього їй доведеться віддати окуповані території Росії, оскільки це може бути одним з етапів закінчення війни.