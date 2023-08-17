Столтенберг: Украина сама решит, когда наступят благоприятные условия для мирных переговоров

В НАТО придерживаются позиции, что Киев должен самостоятельно решать, какие должны быть условия для любых переговоров.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает агентство Reuters.

"Именно украинцы, и только украинцы, могут решить, какими должны быть условия для переговоров, и кто может решить за столом переговоров, какое решение приемлемо", - сказал Столтенберг.

В вопросе российско-украинской войны роль НАТО заключается именно в поддержке Украины.

С таким заявлением Столтенберг вышел после замечаний руководителя своего штаба в НАТО Стиана Йенссена который выразил мнение, что Украина "в конце концов может отдать территорию России в рамках соглашения о прекращении войны". Впоследствии он сказал, что сожалеет о своем комментарии.

"Главное послание НАТО состоит в том, что политика НАТО неизменна — мы поддерживаем Украину", — сказал Столтенберг.

В Украине также несколько высокопоставленных чиновников высказались по поводу заявлений Йенссена. В МИД подчеркнули, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

А секретарь СНБО Алексей Данилов назвал предложение руководителя штаба НАТО Йенссена "странным вбросом".

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