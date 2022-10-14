У Великій Британії звинуватили Макрона в порушенні одного з принципів ядерного стримування - The Telegraph

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Бен Уоллес вважає, що президент Франції Еммануель Макрон порушив один з принципів ядерного стримування – нерозголошення своїх планів. Про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням на джерела в Міноборони.

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Макрон напередодні заявив, що Франція виключила можливість нанесення ядерного удару по Росії, якщо РФ завдасть такого удару по Україні.

Публічно Бен Уоллес прокоментував цю заяву французького президента так: "Макрон розкрив всі свої карти". Він додав: "Наша думка полягає в тому, що якщо Росія використає ядерну зброю, це матиме серйозні наслідки для Росії. Це порушить заборону, яку запровадили в 1945 році на використання ядерної зброї. І це призведе до неймовірної глобальної ізоляції".

Джерело Telegraph у НАТО висловило згоду з Уоллесом, заявивши, що слова Макрона підривають "принципи стримування" та підкреслили, що важливо не розголошувати деталі "подібних сценаріїв".

Під час інтерв'ю французькому телеканалу France 2 президент Франції заявив , що Париж не буде застосовувати ядерну зброю у відповідь на ядерний удар Росії по Україні.

"Франція має ядерну доктрину, яка базується на життєво важливих інтересах країни і які чітко визначені. Вони б не були під загрозою, якби в Україні або в регіоні була балістична ядерна атака", – сказав Макрон.

Останніми тижнями союзники по НАТО неодноразово попереджали, що наслідки для Росії будуть "жахливими", якщо країна-агресора застосує ядерну зброю.

Президент США Джозеф Байден попередив про небезпеку застосування ядерної зброї на тлі погроз лідера країни-агресора РФ, оскільки Москва продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні. Згодом він обговорив цю тему з німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Прицьому в українському уряді вважають, що президент Росії Володимир Путін насправді блефує, натякаючи на можливість застосування його країною ядерної зброї.