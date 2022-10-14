В Великобритании обвинили Макрона в нарушении одного из принципов ядерного сдерживания - The Telegraph

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что президент Франции Эммануэль Макрон нарушил один из принципов ядерного сдерживания – неразглашение своих планов. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в Минобороны.

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Макрон накануне заявил, что Франция исключила возможность нанесения ядерного удара по России, если РФ нанесет такой удар по Украине.

Публично Бен Уоллес прокомментировал это заявление французского президента так: "Макрон раскрыл все свои карты". Он добавил: "Наше мнение состоит в том, что если Россия использует ядерное оружие, это будет иметь серьезные последствия для России. Это нарушит запрет, который был введен в 1945 году на использование ядерного оружия. И это приведет к невероятной глобальной изоляции".

Источник Telegraph в НАТО выразил согласие с Уоллесом, заявив, что слова Макрона подрывают "принципы сдерживания" и подчеркнули, что важно не разглашать детали "подобных сценариев".

Во время интервью французскому телеканалу France2 президент Франции заявил, что Париж не будет применять ядерное оружие в ответ на ядерный удар России по Украине.

"Франция имеет ядерную доктрину, которая базируется на жизненно важных интересах страны и которые четко определены. Они бы не были под угрозой, если бы в Украине или регионе была баллистическая ядерная атака", - сказал Макрон.

В последние недели союзники по НАТО неоднократно предупреждали, что последствия для России будут "ужасающими", если страна-агрессор применит ядерное оружие.

Президент США Джозеф Байден предупредил об опасности применения ядерного оружия на фоне угрозы лидера страны-агрессора РФ, поскольку Москва продолжает сталкиваться с военными неудачами в Украине. Впоследствии он обсудил эту тему с немецким канцлером Олафом Шольцем.

При этом в украинском правительстве считают, что президент России Владимир Путин действительно блефует, намекая на возможность применения его страной ядерного оружия.