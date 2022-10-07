Байден заявил о прямой угрозе применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса

Президент США Джо Байден предупредил об опасности применения ядерного оружия на фоне угрозы лидера страны-агрессора РФ, поскольку Москва продолжает сталкиваться с военными неудачами в Украине.

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Об этом пишет CNN.

"Впервые после Карибского кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если на самом деле все будет продолжаться по тому пути, по которому они идут", - предупредил Байден.

Он не думает, что можно "легко использовать тактическое ядерное оружие и не привести к Армагеддону".

Байден считает, что Владимир Путин "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия или биологического или химического оружия".

По мнению главы Белого дома, это следствие того, что российская армия "значительно отстает".

По словам Байдена, США пытаются понять, в чем заключается выход для Путина – где диктатор видит себя с сохранением не только лица, но и власти.

CNN отмечает, что комментарии Байдена прозвучали в тот момент, когда США полагают, как реагировать на ряд потенциальных сценариев, включая опасения, что россияне могут применить тактическое ядерное оружие.

Официальные лица США пока не обнаружили подготовку к ядерному удару. Однако эксперты рассматривают их как потенциальные варианты, к которым США должны подготовиться.

"Это бряцание ядерным оружием безрассудно и безответственно. Как я уже упоминал ранее, на данном этапе у нас нет никакой информации, которая бы заставила нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания, и мы не считаем, что президент Путин принял решение о применении ядерного оружия на данный момент", - заявил генерал Пентагона Пэт Райдер.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает необходимым нанесение со стороны НАТО превентивных ударов по России, чтобы та отказалась от намерений применения ядерного оружия.