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Байден заявил о прямой угрозе применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса
Президент США Джо Байден предупредил об опасности применения ядерного оружия на фоне угрозы лидера страны-агрессора РФ, поскольку Москва продолжает сталкиваться с военными неудачами в Украине.
Об этом пишет CNN.
"Впервые после Карибского кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если на самом деле все будет продолжаться по тому пути, по которому они идут", - предупредил Байден.
Он не думает, что можно "легко использовать тактическое ядерное оружие и не привести к Армагеддону".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Байден считает, что Владимир Путин "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия или биологического или химического оружия".
По мнению главы Белого дома, это следствие того, что российская армия "значительно отстает".
По словам Байдена, США пытаются понять, в чем заключается выход для Путина – где диктатор видит себя с сохранением не только лица, но и власти.
CNN отмечает, что комментарии Байдена прозвучали в тот момент, когда США полагают, как реагировать на ряд потенциальных сценариев, включая опасения, что россияне могут применить тактическое ядерное оружие.
Официальные лица США пока не обнаружили подготовку к ядерному удару. Однако эксперты рассматривают их как потенциальные варианты, к которым США должны подготовиться.
"Это бряцание ядерным оружием безрассудно и безответственно. Как я уже упоминал ранее, на данном этапе у нас нет никакой информации, которая бы заставила нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания, и мы не считаем, что президент Путин принял решение о применении ядерного оружия на данный момент", - заявил генерал Пентагона Пэт Райдер.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает необходимым нанесение со стороны НАТО превентивных ударов по России, чтобы та отказалась от намерений применения ядерного оружия.