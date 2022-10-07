Байден заявив про пряму загрозу застосування ядерної зброї вперше з часів Карибської кризи

Президент США Джо Байден попередив про небезпеку застосування ядерної зброї на тлі погроз лідера країни-агресора РФ, оскільки Москва продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні.

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Про це пише CNN.

"Вперше після Карибськоїї кризи у нас є пряма загроза застосування ядерної зброї, якщо насправді все продовжуватиметься тим шляхом, яким вони йдуть", - попередив Байден.

Він не думає, що можна "легко використати тактичну ядерну зброю і не закінчити Армагеддоном".

Байден вважає, що Володимир Путін "не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї, або біологічної, або хімічної зброї".

На думку очільника Білого дому, це є наслідком того, що російська армія "значно відстає".

За словами Байдена, США намагаються зрозуміти, в чому полягає вихід для Путіна – де диктатор бачить себе зі збереженням не лише обличчя, а й значної влади.

CNN зауважує, що коментарі Байдена прозвучали в той момент, коли США думають, як реагувати на низку потенційних сценаріїв, включаючи побоювання, що росіяни можуть застосувати тактичну ядерну зброю.

Офіційні особи США поки що не виявили підготовки до ядерного удару. Однак експерти розглядають їх як потенційні варіанти, до яких США повинні підготуватися.

"Це бряцання ядерною зброєю є безрозсудним і безвідповідальним. Як я вже згадував раніше, на даному етапі у нас немає жодної інформації, яка б змусила нас змінити нашу позицію стратегічного стримування, і ми не вважаємо, що президент Путін прийняв рішення про застосування ядерної зброї на даний момент", - заявив генерал Пентагону Пет Райдер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає необхідним нанесення з боку НАТО превентивних ударів по Росії, аби та відмовилася від намірів застосування ядерної зброї.