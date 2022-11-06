США приватно просять Україну продемонструвати готовність до переговорів з РФ – WP

Адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликає українських лідерів продемонструвати готовність до переговорів з Росією.

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Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Зокрема, США просять офіційний Київ відмовитися від публічної відмови брати участь у мирних переговорах, поки президентом РФ є Володимир Путін.

За інформацією видання, це спрямовано не на те, щоб посадити Україну і РФ за стіл переговорів, а щоб "забезпечити підтримку країн, громадяни яких можуть хвилюватися через перспективу війни на довгі роки".

Хоча американські чиновники поділяють оцінку своїх українських колег, що Путін несерйозно ставиться до перемовин, вони визнають, що заборона Зеленського на перемовини з ним створила занепокоєння в деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де руйнівний вплив війни на доступність і вартість їжі та палива відчувається найбільш гостро.

"Втома від України – це реальна проблема для деяких наших партнерів", - цитує видання одного з американських чиновників.

Нагадаємо, неможливість переговорів України з чинним президентом РФ Путіним закріплено указом президента Володимира Зеленського. У той самий час він допускав такі переговори після зміни влади у Росії.

Зазначимо, 86% українців вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо Росія не припинить обстрілювати українські міста, а не переходити до переговорів. Лише 10% громадян України виступають за переговори, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.