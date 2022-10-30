У МЗС відповіли Лаврову на пропозицію про переговори

Заява міністра закордоннних справ країни-агресора РФ Сергія Лаврова про готовність до переговорів є не що інше, як чергова димова завіса, аби виграти час на тлі поразок російської армії.

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Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи заяву Лаврова про те, що Росія нібито готова обговорювати із Заходом реалістичні пропозиції щодо України.

"Єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік", - підкреслили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що той, хто дійсно прагне переговорів, не знищює енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тис. військовослужбовців, не блокує поставки зернових, не висуває ультиматумів.

У МЗС наголосили, що заява Лаврова про готовність до переговорів є не що іншим, як черговою димовою завісою, аби виграти час на тлі поразок російської армії.

"Допоки Росія продовжує скоювати злочини в Україні, відповідь має бути одна - на полі бою", - зауважив Ніколенко.

У МЗС подякували міжнародним партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за існування.

"Лише спільними рішучими зусиллями можливо зупинити Росію, яка становить загрозу миру та безпеці не лише Європи, але і світу", - підкреслюють в МЗС.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що лідер країни-агресора Володимир Путін усе ще готовий до переговорів щодо України.

За словами Лаврова, Росія готова говорити із Заходом, якщо він звертатиметься до РФ "з реалістичними пропозиціями".

Глава МЗС РФ також нагадав, що Путін неодноразово говорив про те, що РФ ніколи не відмовлялася і не відмовляється від переговорів, а відмовляється нібито Україна.

Зазначимо, 86% українців вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо Росія не припинить обстрілювати українські міста, а не переходити до переговорів. Лише 10% громадян України виступають за переговори, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.

Нагадаємо, неможливість переговорів України з чинним президентом РФ Путіним закріплено указом президента Володимира Зеленського. У той самий час він допускав такі переговори після зміни влади у Росії.