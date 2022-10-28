Кулеба запросив в Ізюм конгресменів США, які закликали до переговорів з РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував заклики окремих конгресменів США щодо прямих переговорів із РФ і запросив їх в Ізюм, де після деокупації знайшли одне з найбільших поховань від початку війни.

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Про це міністр заявив в інтерв’ю ТСН.

"Яких ще доказів їм бракує, щоб зрозуміти, що з президентом Путіним немає сенсу вести зараз переговори, тому що він налаштований виключно на війну. Усіх адвокатів цієї точки зору, незалежно від їхньої приналежності, просто запрошую в Україну. Хай приїдуть, ми їх відвеземо в Ізюм. Хай спустяться в розкопану могилу, з якої дістали закатованого росіянами українця, хай постоять там дві хвилини. Потім повертаються до себе в столицю і думають, яку позицію їм виголошувати", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що в України є достатньо сил, щоб ставити на місце людей, які заявляють про переговори з Путіним.

"Наша позиція дуже чітка: ви, якщо вже починаєте такі речі говорити, якщо ви вважаєте себе такими крутими – незалежно від того, до якого політичного табору ви належите – ви не грайтеся в дипломатію, ви кажіть прямо: ми хочемо, щоб Росія перемогла, щоб ще більше жінок було зґвалтовано в Україні російськими солдатами, щоб ще більше масових могил із закатованими могилами з’явилося", - додав міністр.

Ізюм Харківської області, який був окупований з квітня, 10 вересня був звільнений бійцями ВСУ і 14 вересня за участі президента Володимира Зеленського над міськрадою був піднятий державний прапор. У звільненому від окупантів місті знайшли одне з найбільших поховань від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 30 конгресменів від Демократичної партії звернулися з листом до президента США Джозефа Байдена, закликавши його посилити дипломатичний діалог з РФ, аби домовитися з нею про припинення війни в Україні. Пізніше цей лист відкликали.

Неможливість переговорів України з чинним президентом РФ Путіним закріплено указом президента Володимира Зеленського. У той самий час він допускав такі переговори після зміни влади у Росії.