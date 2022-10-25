Конгресмени закликали Байдена розпочати прямі переговори з РФ для завершення війни в Україн

30 конгресменів від Демократичної партії звернулися з листом до президента США Джозефа Байдена, закликавши його посилити дипломатичний діалог з РФ, аби домовитися з нею про припинення війни в Україні.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Однопартійці президента США глибоко занепокоєні тим, що Вашингтон не веде регулярного діалогу з Москвою для припинення затяжної війни, і нагадують про її глобальні наслідки – аж до зростання цін у Сполучених Штатах та небезпеку ядерного удару РФ.

"Ми закликаємо вас поєднати військову та економічну підтримку, яку США надали Україні, з активним дипломатичним поштовхом, подвоївши зусилля з метою пошуку реалістичних рамок для припинення вогню", - йдеться в листі конгресменів.

Законодавці підкреслили, що не плекають ілюзій стосовно незаконного вторгнення РФ в Україну та нелегітимних спроб Росії анексувати українську територію.

"Однак, якщо є спосіб покласти край війні зі збереженням вільної й незалежної України, США зобов’язані використовувати всі дипломатичні засоби для підтримки такого рішення, яке буде прийнятним для українського народу", - зазначають конгресмени.

Лист підписали деякі з найвідоміших представників демократів у Конгресі, зокрема Джеймі Раскін, Александрія Окасіо-Кортес, Корі Буш та Ільхан Омар. Це перший подібний заклик до адміністрації Байдена за вісім місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, Джо Байден заявив, що він стурбований тим, що зобов’язання США щодо підтримки України можуть похитнутися, якщо республіканці знову візьмуть контроль над Палатою представників.

Нагадаємо, раніше лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що якщо Республіканська партія виграє вибори, вони, можливо, не будуть такими готовими надавати допомогу Україні, яка переживає бойові дії.

Тому зараз американські конгресмени обговорюють ухвалення законопроєкту, який гарантуватиме продовження підтримки України у 2023 році, навіть якщо результати проміжних виборів до Палати представників призведуть до зменшення такої підтримки.

Так, Конгрес США може до січня ухвалити закон про допомогу Києву до $50 млрд. Гроші будуть розподілені на весь 2023 рік.