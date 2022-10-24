Переговорів із Росією не буде, її давно вже ніхто не боїться, - ОП

Переговорів з країною-агресором РФ не буде, а брудний шантаж Росії виглядає дуже примітивно.

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Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, брудний шантаж Росії виглядає дуже примітивно.

"Брудні маніпуляції із Запорізькою АЕС, брудні залякування Каховською ГЕС, брудний теракт проти українських військовополонених в Оленівці, а також брудна війна з цивільним населенням і терор після поразок на полі бою… Брудна держава під назвою Росія з доволі примітивними конструкціями", - зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що Росію давно вже ніхто не боїться, бо вони слабкі боягузи, які мріють про переговори, щоб зупинити свій крах.

"Це бачить весь світ. Переговорів не буде. А все брудне залишиться із РФ в ізоляції, у якій вона обов’язково опиниться", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про "неможливість проведення переговорів" з лідером країни-агресора Володимиром Путіним. При цьому президент зазначив, що переговори можливі, але лише з наступним президентом Росії.

Зазначимо, що переговори щодо припинення війни між Росією та Україною регулярно пропонує Туреччина, зокрема, посередницькі послуги неодноразово пропонував турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

Напередодні спікер Ердогана Ібрагім Калин заявив, що українці не повинні відмовлятися від переговорів з РФ і навіть "при найнегативнішому розвитку подій сторони повинні шукати шлях для дипломатії". Він висловив упевненість, що переговори рано чи пізно відновляться, а питання полягає лише в строках.

Росія при цьому, зокрема в особі Путіна, вже неодноразово висловлювала жаль у зв'язку з небажанням України йти на будь-які переговори з нею. Зокрема, 6 жовтня голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко на саміті парламентів країн "Великої двадцятки" в Індонезії заявила, що її країна виступає "за мирне політичне вирішення цієї кризи" та закликала "домовлятися та сідати за стіл переговорів".

У відповідь секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов порадив Матвієнко думати не про мирні угоди, а про "покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитих українцями та лінію захисту в Гаазі", а також "не відволікатися на речі, які її вже не стосуються".