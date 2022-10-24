Переговоров с Россией не будет, ее давно никто не боится, - ОП

Переговоров со страной-агрессором РФ не будет, а грязный шантаж России выглядит очень примитивно.

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Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, грязный шантаж России выглядит очень примитивно.

"Грязные манипуляции с Запорожской АЭС, грязные запугивания Каховской ГЭС, грязный теракт против украинских военнопленных в Еленовке, а также грязная война с гражданским населением и террор после поражений на поле боя… Грязное государство под названием Россия с довольно примитивными конструкциями", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что Россию давно уже никто не боится, потому что они слабые трусы, мечтающие о переговорах, чтобы остановить свой крах.

"Это видит весь мир. Переговоров не будет. А все грязное останется из РФ в изоляции, в которой она обязательно окажется", - подчеркнул Ермак.

Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о "невозможности проведения переговоров" с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным. При этом президент отметил, что переговоры возможны, но только со следующим президентом России.

Отметим, что переговоры по прекращению войны между Россией и Украиной регулярно предлагает Турция, в частности, посреднические услуги неоднократно предлагал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне спикер Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что украинцы не должны отказываться от переговоров с РФ и даже "при самом негативном развитии событий стороны должны искать путь для дипломатии". Он выразил уверенность, что переговоры рано или поздно возобновятся, а вопрос заключается только в сроках.

Россия при этом, в частности, в лице Путина, уже неоднократно выражала сожаление в связи с нежеланием Украины идти на любые переговоры с ней. В частности, 6 октября председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на саммите парламентов стран "Большой двадцатки" в Индонезии заявила, что ее страна выступает "за мирное политическое разрешение этого кризиса" и призвала "договариваться и садиться за стол переговоров".

В ответ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посоветовал Матвиенко думать не о мирных соглашениях, а о "покаянии перед преданной Родиной, убитых украинцах и линии защиты в Гааге", а также "не отвлекаться на вещи, которые ее уже не касаются".