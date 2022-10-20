США планують надати Україні $50 млрд на весь 2023 рік - ЗМІ

Американські конгресмени обговорюють ухвалення законопроєкту, який гарантуватиме продовження підтримки України у 2023 році, навіть якщо результати проміжних виборів до Палати представників призведуть до зменшення такої підтримки.

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Про це повідомляє NBC News.

Так, Конгрес США може до січня ухвалити закон про допомогу Києву до $50 млрд. Гроші будуть розподілені на весь 2023 рік.

Адміністрація президента Джозефа Байдена ще не надсилала офіційного запиту на нове фінансування, тому сума є приблизною.

У вересні Конгрес схвалив 12 мільярдів доларів військової та економічної допомоги Україні, але новий пакет буде значно більшим, повідомили джерела телеканалу.

"Цієї суми буде достатньо, щоб Україна могла прожити рік. Ці12 мільярдів доларів виглядатимуть як кишенькові гроші", — сказав сенатор-республіканець на умовах анонімності.

Зазначимо, що лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті з Каліфорнії, який може отримати посаду спікера, якщо Республіканська партія виграє вибори до Палати представників на проміжних виборах у листопаді, попередив, що його однопартійці "не збираються виписувати Україні чек-бланш".

Нагадаємо, 14 жовтня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн. Він включатиме боєприпаси для HIMARS, медичне обладнання і транспортні засоби.

Крім того, Вашингтон має намір виділити Україні 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com