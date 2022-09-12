Зеленський порадив Трампу зняти "рожеві окуляри" у ставленні до Путіна

Президент Володимир Зеленський зазначає необхідність для колишнього президента США Дональда Трампа реалістично дивитися на особистість президента Росії Володимира Путіна.

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Про це глава держави сказав у інтерв'ю Фаріду Закарії для СNN у відповідь на питання зі згадкою заяв Трампа від 23 лютого, коли той, як трактували російські ЗМІ, прокоментував визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" як "геніальне" рішення, а також назвав війська РФ "найсильнішими миротворчими силами", які "ми могли б використати на нашому південному кордоні".

"Я здивований, що навіть після повномасштабного вторгнення Дональд Трамп сказав про ті речі, про які ви сказали. Мені здається, що він повинен на все це подивитись з точки зору загрози не тільки Україні. Може, для нього ми досить далеко знаходимося, але у війні немає відстаней. Мені здається, потрібно, щоб він дивився на цю ситуацію, скажімо так, без рожевих окулярів", - сказав Зеленський.

На думку українського президента, у Трампа було достатньо часу, щоби отримати повний психологічний портрет російського президента і зрозуміти ким є насправді Путін.

"Мені здається, він займав таку високу посаду, де не можна не розуміти, хто є ціннісним опонентом твого народу. Мені здається, коли ти маєш усі сили та дані розвідки про психологічний портрет, ти повинен розбиратися, хто такий президент Росії, чого він хоче, прагне і як він туди йде. І я не знаю, може йому це потрібно було для його внутрішньої політики, щоб показати, що він готовий знайти порозуміння із президентом Росії", - зазначив глава держави.

Він також прокоментував побоювання щодо можливого отримання представниками Республіканської партії США більшості в Конгресі та зниження через це американської підтримки України у війні з РФ, підкресливши, що хоче вірити, що все-таки двопартійна підтримка України у США залишиться.

"Якщо ті чи інші політичні тренди будуть давати сигнали щодо ослаблення [підтримки України] або щодо підтримки російської сторони в деяких напрямках – через бізнес інтереси тощо, ми будемо комунікувати, у такому випадку ми будемо захищати якраз гроші простих людей США. Вони повинні знати, що їхні гроші витрачаються на підтримку боротьби саме за такі цінності", - заявив Зеленський.

Він додав, що українська влада не може дати можливість світу послабити підтримку України, тому що Росія тоді "зможе виграти цю боротьбу, і це буде трагедією XXI століття".