Зеленский посоветовал Трампу снять "розовые очки" в отношении к Путину

Президент Владимир Зеленский отмечает необходимость для бывшего президента США Дональда Трампа реалистично смотреть на личность президента России Владимира Путина.

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Об этом глава государства сказал в интервью Фариду Закарии для СNN в ответ на вопрос с упоминанием заявлений Трампа от 23 февраля, когда тот, как трактовали российские СМИ, прокомментировал признание Россией "ДНР" и "ЛНР" как "гениальное" решение, а также назвал войска РФ "сильнейшими миротворческими силами", которые "мы могли использовать на нашей южной границе".

"Я удивлен, что даже после полномасштабного вторжения Дональд Трамп сказал о тех вещах, о которых вы сказали. Мне кажется, что он должен на все это посмотреть с точки зрения угрозы не только Украине. Может, для него мы довольно далеко находимся, но на войне нет расстояний. Мне кажется, нужно, чтобы он смотрел на эту ситуацию, скажем так, без розовых очков", – сказал Зеленский.

По мнению украинского президента, у Трампа было достаточно времени, чтобы получить полный психологический портрет российского президента и понять, кем является на самом деле Путин.

"Мне кажется, он занимал такую высокую должность, где нельзя не понимать, кто является ценностным оппонентом твоего народа. Мне кажется, когда у тебя есть все силы и данные разведки о психологическом портрете, ты должен разбираться, кто такой президент России, чего он хочет, стремится и как он туда идет. И я не знаю, может, ему это нужно было для его внутренней политики, чтобы показать, что он готов найти взаимопонимание с президентом России", - отметил глава государства.

Он также прокомментировал опасения относительно возможного получения представителями Республиканской партии США большинства в Конгрессе и снижения американской поддержки Украины в войне с РФ, подчеркнув, что хочет верить, что все-таки двухпартийная поддержка Украины в США останется.

"Если те или иные политические тренды будут давать сигналы относительно ослабления [поддержки Украины] или поддержки российской стороны в некоторых направлениях – через бизнес интересы и так далее, мы будем коммуницировать, в таком случае мы будем защищать как раз деньги простых людей США. Они должны знать, что их деньги тратятся на поддержку борьбы именно за такие ценности", - заявил Зеленский.

Он добавил, что украинские власти не могут дать возможность миру ослабить поддержку Украины, потому что Россия тогда "сможет выиграть эту борьбу, и это будет трагедией XXI века".