США планируют выделить Украине $50 млрд на весь 2023 год - СМИ

Американские конгрессмены обсуждают принятие законопроекта, который будет гарантировать продолжение поддержки Украины в 2023 году, даже если результаты промежуточных выборов в Палату представителей приведут к уменьшению такой поддержки.

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Об этом сообщает NBC News.

Так, Конгресс США может до января принять закон о помощи Киеву до $50 млрд. Деньги будут распределены на весь 2023 год.

Администрация президента Джозефа Байдена еще не посылала официального запроса на новое финансирование, поэтому сумма приблизительна.

В сентябре Конгресс одобрил 12 миллиардов долларов военной и экономической помощи Украине, но новый пакет будет значительно больше, сообщили источника телеканала.

"Этой суммы будет достаточно, чтобы Украина могла прожить год. Эти 12 миллиардов долларов будут выглядеть как карманные деньги", - сказал сенатор-республиканец на условиях анонимности.

Отметим, что лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти из Калифорнии, который может получить должность спикера, если Республиканская партия выиграет выборы в Палату представителей на промежуточных выборах в ноябре, предупредил, что его однопартийцы "не собираются выписывать Украине чек-бланш".

Напомним, 14 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн. Он будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, медицинское оборудование и транспортные средства.

Кроме того, Вашингтон намерен выделить Украине 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки.

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